Festival des Bruits de la Tête Le cri du Basalte Marcenat 4 juillet 2025 07:00

Cantal

Festival des Bruits de la Tête Le cri du Basalte Salle polyvalente Marcenat Cantal

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

La transmission de pratiques, de savoirs & de culture, est au cœur de nos préoccupations. Fidèle à nos désirs et à notre habitude nous présentons cette année une création inédite concoctée avec un groupe de jeune constitué pour l’occasion.

Salle polyvalente

Marcenat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 09 24

English :

The transmission of practices, knowledge and culture is at the heart of our concerns. True to our custom, this year we are presenting an original creation concocted with a group of young people formed for the occasion.

German :

Die Weitergabe von Praktiken, Wissen und Kultur ist uns ein großes Anliegen. In diesem Jahr präsentieren wir eine neue Kreation, die wir mit einer eigens dafür zusammengestellten Jugendgruppe erarbeitet haben.

Italiano :

La trasmissione di pratiche, conoscenze e cultura è al centro delle nostre preoccupazioni. In linea con la nostra tradizione, quest’anno presentiamo una creazione originale ideata con un gruppo di giovani formato per l’occasione.

Espanol :

La transmisión de prácticas, conocimientos y cultura está en el centro de nuestras preocupaciones. Siguiendo nuestra tradición, este año presentamos una creación original ideada con un grupo de jóvenes formado para la ocasión.

