Festival des Bruits de la Tête Les Dryades Marcenat 5 juillet 2025 19:00

Cantal

Festival des Bruits de la Tête Les Dryades A l’église Saint Blaise Marcenat Cantal

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Sébastien Marq, flûtiste, à la carrière exceptionnelle, avec ses collaborations prestigieuses des Arts Florissants de William Christie à des collaborations avec Jordi Savall, en passant par les orchestres philharmoniques de New York, Berlin ou Vienne.

A l’église Saint Blaise

Marcenat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 09 24

English :

Sébastien Marq, flautist, has had an exceptional career, with prestigious collaborations with William Christie’s Arts Florissants, Jordi Savall and the New York, Berlin and Vienna Philharmonic Orchestras.

German :

Sébastien Marq, Flötist, mit einer außergewöhnlichen Karriere und prestigeträchtigen Kooperationen von William Christies Arts Florissants über die Zusammenarbeit mit Jordi Savall bis hin zu den Philharmonien von New York, Berlin oder Wien.

Italiano :

Sébastien Marq, flautista, ha avuto una carriera eccezionale, con collaborazioni prestigiose con gli Arts Florissants di William Christie, Jordi Savall e le Orchestre Filarmoniche di New York, Berlino e Vienna.

Espanol :

Sébastien Marq, flautista, ha desarrollado una carrera excepcional, con prestigiosas colaboraciones con las Arts Florissants de William Christie, Jordi Savall y las Orquestas Filarmónicas de Nueva York, Berlín y Viena.

