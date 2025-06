Festival des Bruits de la Tête LIKEN Marcenat 6 juillet 2025 07:00

Cantal

Festival des Bruits de la Tête LIKEN Dans les bois de Maucher Marcenat Cantal

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Fondé en 2015 par le chef d’orchestre Léo Margue et le compositeur Timothée Quost l’ensemble LIKEN (10 ans d’existence), présents à chaque édition du festival, les musiciens et musiciennes proposeront une création in-situ, dans la forêt de Maucher.

Dans les bois de Maucher

Marcenat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 09 24

English :

Founded in 2015 by conductor Léo Margue and composer Timothée Quost the LIKEN ensemble (10 years old), present at every edition of the festival, the musicians will propose an in-situ creation, in the Maucher forest.

German :

Das 2015 vom Dirigenten Léo Margue und dem Komponisten Timothée Quost gegründete Ensemble LIKEN (10 Jahre alt) ist bei jeder Ausgabe des Festivals dabei. Die Musikerinnen und Musiker werden eine Uraufführung in-situ im Wald von Maucher präsentieren.

Italiano :

Fondato nel 2015 dal direttore d’orchestra Léo Margue e dal compositore Timothée Quost, l’ensemble LIKEN (10 anni) è stato presente ad ogni edizione del festival; i musicisti eseguiranno una creazione in-situ nella foresta di Maucher.

Espanol :

Fundado en 2015 por el director Léo Margue y el compositor Timothée Quost, el conjunto LIKEN (10 años) ha estado presente en todas las ediciones del festival, y los músicos interpretarán una creación in situ en el bosque de Maucher.

