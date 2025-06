Festival des Bruits de la Tête MITSAITSAIKY Marcenat 6 juillet 2025 20:00

Cantal

Festival des Bruits de la Tête MITSAITSAIKY
Marcenat

Cette édition se terminera en beauté avec le concert du groupe malgache MITSAITSAIKY rassemblé autour du saxophoniste tourangeau Maxime Bobo.

Place de Castellane
Marcenat

15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This year’s edition will end on a high note with a concert by the Madagascan group MITSAITSAIKY, led by Touraine saxophonist Maxime Bobo.

German :

Diese Ausgabe wird mit einem Konzert der madagassischen Gruppe MITSAITSAIKY, die sich um den Saxophonisten Maxime Bobo aus Tours versammelt hat, zu einem würdigen Abschluss kommen.

Italiano :

L’edizione di quest’anno si concluderà con un concerto del gruppo malgascio MITSAITSAIKY, guidato dal sassofonista torinese Maxime Bobo.

Espanol :

La edición de este año concluirá con un concierto del grupo malgache MITSAITSAIKY, dirigido por el saxofonista de Touraine Maxime Bobo.

