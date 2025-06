Festival des Bruits de la Tête Timothée Quost SEUL Marcenat 4 juillet 2025 22:00

Cantal

Festival des Bruits de la Tête Timothée Quost SEUL A l’&glise Saint Blaise Marcenat Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 22:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Pour clore cette première soirée nous vous invitons dans l’ambiance mystérieuse de l’église de Marcenat, la nuit, pour plonger dans l’univers sonore du trompettiste Timothée Quost et de son travail en solo SEUL. Présenté dans le monde entier…

.

A l’&glise Saint Blaise

Marcenat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 09 24

English :

To round off this first evening, we invite you into the mysterious atmosphere of the Marcenat church at night, to plunge into the sonic universe of trumpeter Timothée Quost and his solo work SEUL. Presented worldwide…

German :

Zum Abschluss dieses ersten Abends laden wir Sie in die geheimnisvolle Atmosphäre der Kirche von Marcenat bei Nacht ein, um in die Klangwelt des Trompeters Timothée Quost und seiner Soloarbeit SEUL einzutauchen. Weltweit vorgestellt…

Italiano :

Per concludere questa prima serata, vi invitiamo nell’atmosfera misteriosa della chiesa di Marcenat di notte, per immergervi nell’universo sonoro del trombettista Timothée Quost e del suo lavoro solista SEUL. Presentato in tutto il mondo…

Espanol :

Como colofón a esta primera velada, le invitamos a la misteriosa atmósfera nocturna de la iglesia de Marcenat, para sumergirse en el universo sonoro del trompetista Timothée Quost y su obra en solitario SEUL. Presentado en todo el mundo…

L’événement Festival des Bruits de la Tête Timothée Quost SEUL Marcenat a été mis à jour le 2025-06-17 par Hautes Terres Tourisme