Festival des Bruits de la Tête Tom Jacques Marcenat 5 juillet 2025 07:00

Cantal

Festival des Bruits de la Tête Tom Jacques A l’&glise Saint Blaise Marcenat Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Tom Jacques est percussionniste québécois vivant à Rimouski, sur les rives du Saint-Laurent. Improvisateur, compositeur, il excelle dans la création d’installations sonores …

.

A l’&glise Saint Blaise

Marcenat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 09 24

English :

Tom Jacques is a Quebec percussionist living in Rimouski, on the shores of the St. Lawrence. An improviser and composer, he excels in the creation of sound installations …

German :

Tom Jacques ist ein québecischer Perkussionist, der in Rimouski am Sankt-Lorenz-Strom lebt. Er ist Improvisator und Komponist und zeichnet sich durch die Schaffung von Klanginstallationen …

Italiano :

Tom Jacques è un percussionista del Quebec che vive a Rimouski, sulle rive del San Lorenzo. Improvvisatore e compositore, eccelle nella creazione di installazioni sonore …

Espanol :

Tom Jacques es un percusionista quebequés afincado en Rimouski, a orillas del San Lorenzo. Improvisador y compositor, destaca en la creación de instalaciones sonoras…

L’événement Festival des Bruits de la Tête Tom Jacques Marcenat a été mis à jour le 2025-06-17 par Hautes Terres Tourisme