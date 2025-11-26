Festival des cafés à Attigny Attigny

Festival des cafés à Attigny

Hôtel le Lorraine Attigny Ardennes

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Rendez-vous à l’Hôtel de Lorraine à Attigny pour le Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe SUGA SUGA , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 03 24 71 27 61 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

Hôtel le Lorraine Attigny 08130 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 27 61 accueiloacp@gmail.com

English :

Join us at the Hôtel de Lorraine in Attigny for the Festival des Cafés. On the program: a convivial, festive evening hosted by the group SUGA SUGA, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 03 24 71 27 61. Don’t miss this musical event!

German :

Treffen Sie sich im Hôtel de Lorraine in Attigny zum Festival des Cafés. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Abend, der von der Gruppe SUGA SUGA , die eine unvergessliche musikalische Atmosphäre verspricht, gestaltet wird. Der Eintritt ist frei, Mahlzeiten können unter der Nummer 03 24 71 27 61 reserviert werden. Verpassen Sie nicht diesen Termin im Zeichen der guten Laune und der Musik!

Italiano :

Unitevi a noi all’Hôtel de Lorraine di Attigny per il Festival des Cafés. In programma: una serata conviviale e festosa, presentata dal gruppo SUGA SUGA, che promette un’atmosfera musicale indimenticabile. L’ingresso è gratuito e i pasti possono essere prenotati chiamando il numero 03 24 71 27 61. Non perdetevi questa serata divertente e musicale!

Espanol :

Únase a nosotros en el Hôtel de Lorraine en Attigny para el Festival des Cafés. El programa incluye una velada agradable y festiva a cargo del grupo SUGA SUGA, que promete un ambiente musical inolvidable. La entrada es gratuita y las comidas pueden reservarse en el teléfono 03 24 71 27 61. No se pierda esta velada musical y divertida

