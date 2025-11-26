Festival des Cafés à Signy l’Abbaye Signy-l’Abbaye

Festival des Cafés à Signy l’Abbaye

2 Pl. Aristide Briand Signy-l’Abbaye Ardennes

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Rendez-vous à l’Auberge de l’Abbaye de Signy l’Abbaye pour la reprise du Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe AIR 2 RIEN , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 03 24 52 81 27 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

2 Pl. Aristide Briand Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 81 27 accueiloacp@gmail.com

English :

Join us at the Auberge de l’Abbaye in Signy l’Abbaye for the second edition of the Festival des Cafés. On the program: a convivial, festive evening hosted by the group AIR 2 RIEN, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 03 24 52 81 27. Don’t miss this musical event!

German :

Treffpunkt in der Auberge de l’Abbaye in Signy l’Abbaye für die Wiederaufnahme des Festival des Cafés. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Abend, der von der Gruppe AIR 2 RIEN moderiert wird, die eine unvergessliche musikalische Atmosphäre verspricht. Der Eintritt ist frei, Mahlzeiten können unter der Nummer 03 24 52 81 27 reserviert werden. Verpassen Sie nicht diesen Termin im Zeichen der guten Laune und der Musik!

Italiano :

Unisciti a noi all’Auberge de l’Abbaye di Signy l’Abbaye per la seconda edizione del Festival des Cafés. In programma: una serata conviviale e festosa, presentata dal gruppo AIR 2 RIEN, che promette un’atmosfera musicale indimenticabile. L’ingresso è gratuito e i pasti possono essere prenotati telefonando al numero 03 24 52 81 27. Non perdetevi questa divertente serata di musica!

Espanol :

Únase a nosotros en el Auberge de l’Abbaye de Signy l’Abbaye para asistir a la segunda edición del Festival des Cafés. El programa incluye una velada agradable y festiva a cargo del grupo AIR 2 RIEN, que promete un ambiente musical inolvidable. La entrada es gratuita y las comidas pueden reservarse llamando al 03 24 52 81 27. No se pierda esta divertida velada musical

