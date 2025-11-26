Festival des cafés de Charbogne Charbogne

Festival des cafés de Charbogne

Salle communale Charbogne Ardennes

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Rendez-vous à la salle communale de Charbogne pour la reprise du Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe BLACK CORBACS , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 03 24 30 21 35 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

Salle communale Charbogne 08130 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 21 35

English :

The Festival des Cafés returns to the Charbogne village hall. On the program: a convivial, festive evening hosted by the band BLACK CORBACS, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 03 24 30 21 35. Don’t miss this musical event!

German :

Treffpunkt im Gemeindesaal von Charbogne für die Wiederaufnahme des Festival des Cafés. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Abend, der von der Gruppe BLACK CORBACS moderiert wird, die eine unvergessliche musikalische Atmosphäre verspricht. Der Eintritt ist frei, Mahlzeiten können unter der Nummer 03 24 30 21 35 reserviert werden. Verpassen Sie nicht diesen Termin im Zeichen der guten Laune und der Musik!

Italiano :

Il Festival des Cafés torna nella sala del villaggio di Charbogne. In programma: una serata conviviale e festosa condotta dal gruppo BLACK CORBACS, che promette un’atmosfera musicale indimenticabile. L’ingresso è gratuito e i pasti possono essere prenotati chiamando il numero 03 24 30 21 35. Non perdetevi questo evento divertente e musicale!

Espanol :

El Festival des Cafés vuelve a la sala de fiestas de Charbogne. En el programa: una velada festiva y amistosa a cargo del grupo BLACK CORBACS, que promete un ambiente musical inolvidable. La entrada es gratuita y las comidas pueden reservarse llamando al 03 24 30 21 35. No se pierda esta velada lúdica y musical

