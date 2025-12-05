Festival des Cafés de Jandun La Ferme du Lion d’Or Jandun

Festival des Cafés de Jandun

La Ferme du Lion d’Or 16 rue du Lion d’Or Jandun Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Formule repas sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Le Festival des cafés vous propose des rendez-vous, mêlant musique et restauration, dans une ambiance conviviale et familiale, de décembre à juin, sur le territoire des Crêtes Préardennaises.Premier rendez-vous le vendredi 5 décembre à la Ferme du Lion d’Or de Jandun Concert de Barzingault gratuit Restauration sur réservation | 20€ par personne | 07 84 16 03 47

.

La Ferme du Lion d’Or 16 rue du Lion d’Or Jandun 08430 Ardennes Grand Est +33 7 84 16 03 47 accueiloacp@gmail.com

English :

From December to June, the Festival des Cafés offers a range of events combining music and food, in a friendly, family atmosphere, throughout the Crêtes Préardennaises region.First event on Friday December 5 at the Ferme du Lion d’Or in Jandun Concert by Barzingault free of charge Catering by reservation | 20? per person | 07 84 16 03 47

German :

Das Festival des cafés bietet Ihnen von Dezember bis Juni in der Region Crêtes Préardennaises eine Mischung aus Musik und Essen in einer geselligen und familiären Atmosphäre.Erster Termin am Freitag, den 5. Dezember in der Ferme du Lion d’Or in Jandun Konzert von Barzingault kostenlos Essen auf Vorbestellung | 20? pro Person | 07 84 16 03 47

Italiano :

Da dicembre a giugno, il Festival des Cafés riunisce musica e cibo in un’atmosfera amichevole e familiare in tutta la regione delle Crêtes Préardennaises.Primo appuntamento venerdì 5 dicembre alla Ferme du Lion d’Or di Jandun Concerto di Barzingault gratuito Catering su prenotazione | 20? a persona | 07 84 16 03 47

Espanol :

De diciembre a junio, el Festival des Cafés reunirá música y gastronomía en un ambiente familiar y acogedor en toda la región de Crêtes Préardennaises.Primera cita el viernes 5 de diciembre en la Ferme du Lion d’Or de Jandun Concierto de Barzingault gratuito Catering previa reserva | 20? por persona | 07 84 16 03 47

L’événement Festival des Cafés de Jandun Jandun a été mis à jour le 2025-10-20 par Ardennes Tourisme