Festival des Cafés Littéraires 30e édition Montélimar

Festival des Cafés Littéraires 30e édition

Le Coeur des Cafés Théâtre Emile Loubet Montélimar Drôme

Début : Vendredi 2025-10-09

fin : 2025-10-12

2025-10-09

Les Cafés Littéraires fêtent leurs 30 ans ! Au programme de cette édition anniversaire rencontres, lectures, lectures dessinées et musicales, projections et spectacles autour auteurs et autrices sélectionnées.

Le Coeur des Cafés Théâtre Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr

English :

The Cafés Littéraires are celebrating their 30th anniversary! The program for this anniversary edition includes meetings, readings, comic and musical readings, screenings and shows featuring selected authors.

German :

Die Cafés Littéraires feiern ihr 30-jähriges Bestehen! Auf dem Programm dieser Jubiläumsausgabe stehen Begegnungen, Lesungen, gezeichnete und musikalische Lesungen, Filmvorführungen und Aufführungen rund um ausgewählte Autoren und Autorinnen.

Italiano :

I Café Littéraires festeggiano il loro 30° anniversario! In programma per questa edizione: incontri, letture, reading comici e musicali, proiezioni e spettacoli con autori selezionati.

Espanol :

Los Cafés Literarios celebran su 30 aniversario En el programa de esta edición de aniversario: encuentros, lecturas, lecturas cómicas y musicales, proyecciones y espectáculos con autores seleccionados.

