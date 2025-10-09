Festival des Cafés Littéraires 30e édition Montélimar
Festival des Cafés Littéraires 30e édition Montélimar jeudi 9 octobre 2025.
Festival des Cafés Littéraires 30e édition
Le Coeur des Cafés Théâtre Emile Loubet Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-09
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-09
Les Cafés Littéraires fêtent leurs 30 ans ! Au programme de cette édition anniversaire rencontres, lectures, lectures dessinées et musicales, projections et spectacles autour auteurs et autrices sélectionnées.
.
Le Coeur des Cafés Théâtre Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr
English :
The Cafés Littéraires are celebrating their 30th anniversary! The program for this anniversary edition includes meetings, readings, comic and musical readings, screenings and shows featuring selected authors.
German :
Die Cafés Littéraires feiern ihr 30-jähriges Bestehen! Auf dem Programm dieser Jubiläumsausgabe stehen Begegnungen, Lesungen, gezeichnete und musikalische Lesungen, Filmvorführungen und Aufführungen rund um ausgewählte Autoren und Autorinnen.
Italiano :
I Café Littéraires festeggiano il loro 30° anniversario! In programma per questa edizione: incontri, letture, reading comici e musicali, proiezioni e spettacoli con autori selezionati.
Espanol :
Los Cafés Literarios celebran su 30 aniversario En el programa de esta edición de aniversario: encuentros, lecturas, lecturas cómicas y musicales, proyecciones y espectáculos con autores seleccionados.
L’événement Festival des Cafés Littéraires 30e édition Montélimar a été mis à jour le 2025-09-03 par Montélimar Tourisme Agglomération