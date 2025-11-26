Festival des cafés Lucquy Lucquy

Festival des cafés Lucquy

Café des sports Lucquy Ardennes

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Rendez-vous au Café des Sports à Lucquy pour le Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe SAM CAPITAINE , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 03 24 72 04 64 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

Café des sports Lucquy 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 04 64

English :

Join us at the Café des Sports in Lucquy for the Festival des Cafés. On the program: a convivial, festive evening hosted by the group SAM CAPITAINE, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 03 24 72 04 64. Don’t miss this musical event!

German :

Treffpunkt im Café des Sports in Lucquy für das Festival des Cafés. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Abend, der von der Gruppe SAM CAPITAINE , die eine unvergessliche musikalische Atmosphäre verspricht, moderiert wird. Der Eintritt ist frei, Mahlzeiten können unter der Nummer 03 24 72 04 64 reserviert werden. Verpassen Sie nicht diesen Termin im Zeichen der guten Laune und der Musik!

Italiano :

Unitevi a noi al Café des Sports di Lucquy per il Festival des Cafés. In programma: una serata conviviale e festosa, presentata dal gruppo SAM CAPITAINE, che promette un’atmosfera musicale indimenticabile. L’ingresso è gratuito e i pasti possono essere prenotati telefonando al numero 03 24 72 04 64. Non perdetevi questa divertente serata di musica!

Espanol :

Únase a nosotros en el Café des Sports de Lucquy con motivo del Festival des Cafés. El programa incluye una velada agradable y festiva a cargo del grupo SAM CAPITAINE, que promete un ambiente musical inolvidable. La entrada es gratuita y las comidas pueden reservarse en el teléfono 03 24 72 04 64. No se pierda esta divertida velada musical

