Festival des Cafés Vaux Montreuil Vaux-Montreuil

Festival des Cafés Vaux Montreuil

Salle communale Vaux-Montreuil Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Rendez-vous à la Salle communale à Vaux-Montreuil pour le Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe TRY M , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 06 80 17 98 29 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

Salle communale Vaux-Montreuil 08270 Ardennes Grand Est +33 6 80 17 98 29

English :

Join us at the Salle Communale in Vaux-Montreuil for the Festival des Cafés. On the program: a convivial and festive evening hosted by the group TRY M , who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, and meals available on reservation by calling 06 80 17 98 29. Don’t miss this musical event!

German :

Treffen Sie sich in der Salle communale in Vaux-Montreuil zum Festival des Cafés. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Abend, der von der Gruppe TRY M , die eine unvergessliche musikalische Atmosphäre verspricht, moderiert wird. Der Eintritt ist frei, Mahlzeiten können unter der Nummer 06 80 17 98 29 reserviert werden. Verpassen Sie nicht diesen Termin im Zeichen der guten Laune und der Musik!

Italiano :

Unitevi a noi nella Salle Communale di Vaux-Montreuil per il Festival des Cafés. In programma: una serata conviviale e festosa, presentata dal gruppo TRY M , che promette un’atmosfera musicale indimenticabile. L’ingresso è gratuito e i pasti possono essere prenotati chiamando il numero 06 80 17 98 29. Non perdetevi questa divertente serata di musica!

Espanol :

Únase a nosotros en la Salle Communale de Vaux-Montreuil con motivo del Festival des Cafés. El programa incluye una velada festiva y distendida a cargo del grupo TRY M, que promete un ambiente musical inolvidable. La entrada es gratuita y las comidas pueden reservarse llamando al 06 80 17 98 29. No se pierda esta velada musical llena de diversión

