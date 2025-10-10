Festival des Ca(n)nes Vauclaire Montpon-Ménestérol
Vauclaire CH Vauclaire Montpon-Ménestérol Dordogne
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-11
2025-10-10
Festival des Ca(n)nes Festival de courts métrages projections, animations
CH Vauclaire 06 70 62 95 97 .
Vauclaire CH Vauclaire Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 95 97 poleculturel@ch-vauclaire.fr
