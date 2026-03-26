Festival des Capables

Les Planches Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-14

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-14

En ce printemps 2026, le Festival des Capables est de retour et confirme l’importance du “faire ensemble”.

Toujours printanier, le Festival des Capables, collaboratif et inclusif est dédié à l’Art, la Culture, la Citoyenneté et le Handicap. Il regroupe 20 à 30 ateliers et accueille plus de 250 festivaliers. De la création à l’interprétation, tous les spectacles sont participatifs. Ce sont des temps forts, authentiques et étonnants qui ne manqueront pas de vous surprendre. .

Les Planches Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 6 04 00 13 94 handiartscollectif@gmail.com

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English :

The CAPABLES Association presents the Festival des Capables at the Château des Planches in Saint-Maur.

Music, theater, dance, visual arts, workshops, performances, the unexpected.

Affirming that beyond differences, everyone can be CAPABLE!

L’événement Festival des Capables Saint-Maur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Châteauroux Berry Tourisme