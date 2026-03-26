Festival des Capables Saint-Maur
Festival des Capables Saint-Maur mardi 14 avril 2026.
Festival des Capables
Les Planches Saint-Maur Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-14
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-14
En ce printemps 2026, le Festival des Capables est de retour et confirme l’importance du “faire ensemble”.
Toujours printanier, le Festival des Capables, collaboratif et inclusif est dédié à l’Art, la Culture, la Citoyenneté et le Handicap. Il regroupe 20 à 30 ateliers et accueille plus de 250 festivaliers. De la création à l’interprétation, tous les spectacles sont participatifs. Ce sont des temps forts, authentiques et étonnants qui ne manqueront pas de vous surprendre. .
Les Planches Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 6 04 00 13 94 handiartscollectif@gmail.com
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English :
The CAPABLES Association presents the Festival des Capables at the Château des Planches in Saint-Maur.
Music, theater, dance, visual arts, workshops, performances, the unexpected.
Affirming that beyond differences, everyone can be CAPABLE!
L’événement Festival des Capables Saint-Maur a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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