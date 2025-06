FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE Belvèze-du-Razès 5 juillet 2025 09:00

Aude

FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE Belvèze-du-Razès Aude

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Venez découvrir les villages de Belvèze-du-Razès, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel et Cambieure à l’occasion de deux déambulations artistiques cyclo-pédestres (vélo le samedi, pédestre le dimanche), empruntant la voie verte et les chemins du Razès, accessibles à tous, des spectacles artistiques professionnels (concerts, chant, spectacles de cirque), ainsi que des animations et expositions dans chaque village. Le meilleur accueil vous sera réservé dans chaque village par les associations locales, ambiance conviviale assurée.

* Balade vélo (16km)

– 9h accueil à Belvèze-du-Razès au kiosque de la voie verte

– 9h30 départ de la balade

– 10h20 Cailhavel accueil convivial

Concert de Thierry Roque

Spectacle de cirque

– 11h40 Cailhau accueil convivial

Exposition espace socio dans la cour de l’ancienne école et concert Spectacle Marinajak

– 13h Belvèze-du-Razès repas sur l’aire de festivité sur inscription (Fideua), atelier de jonglerie

– 14h Concert duo Thierry Ro avec la participation de MarinaB

– 15h Spectacle de cirque de Toulouse « Circastic ».

Belvèze-du-Razès 11240 Aude Occitanie +33 4 68 69 14 08 mjc-du-razes@orange.fr

English :

Come and discover the villages of Belvèze-du-Razès, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel and Cambieure, with two artistic pedestrian-cyclist strolls (cycling on Saturday, walking on Sunday), along the greenway and Razès paths, accessible to all, professional artistic performances (concerts, singing, circus shows), as well as entertainment and exhibitions in each village. You’ll be warmly welcomed in each village by local associations, with a friendly atmosphere guaranteed.

* Bike ride (16km)

– 9am: welcome in Belvèze-du-Razès at the greenway kiosk

– 9:30 am: start of the tour

– 10:20 am: Cailhavel: friendly welcome

Concert by Thierry Roque

Circus show

– 11:40 am: Cailhau: friendly welcome

Espace socio exhibition in the courtyard of the old school and concert Marinajak show

– 1 p.m.: Belvèze-du-Razès: lunch on the festivities area (Fideua), registration required, juggling workshop

– 2pm: Thierry Ro duo concert with MarinaB

– 3pm: Toulouse circus show « Circastic ».

German :

Entdecken Sie die Dörfer Belvèze-du-Razès, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel und Cambieure bei zwei künstlerischen Fahrrad- und Wandertouren (Fahrrad am Samstag, zu Fuß am Sonntag), die über den grünen Weg und die Wege des Razès führen und für alle zugänglich sind. Außerdem gibt es professionelle künstlerische Darbietungen (Konzerte, Gesang, Zirkusvorstellungen) sowie Animationen und Ausstellungen in jedem Dorf. In jedem Dorf werden Sie von den örtlichen Vereinen herzlich empfangen, eine gesellige Atmosphäre ist garantiert.

* Fahrradtour (16km)

– 9 Uhr: Empfang in Belvèze-du-Razès am Kiosk des grünen Weges

– 9.30 Uhr: Start der Radtour

– 10.20 Uhr: Cailhavel: freundlicher Empfang

Konzert von Thierry Roque

Aufführung einer Zirkusvorstellung

– 11.40 Uhr: Cailhau: freundlicher Empfang

Ausstellung espace socio im Hof der alten Schule und Konzert Show Marinajak

– 13 Uhr: Belvèze-du-Razès: Essen auf dem Festgelände mit Anmeldung (Fideua), Jonglierworkshop

– 14h: Konzert Duo Thierry Ro mit Beteiligung von MarinaB

– 15h: Zirkusvorstellung aus Toulouse « Circastic ».

Italiano :

Venite a scoprire i villaggi di Belvèze-du-Razès, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel e Cambieure con due passeggiate artistiche (in bicicletta il sabato, a piedi la domenica) lungo la greenway e i sentieri di Razès, accessibili a tutti, spettacoli artistici professionali (concerti, canti, spettacoli circensi), nonché eventi e mostre in ogni villaggio. Le associazioni locali saranno a disposizione in ogni villaggio per darvi il più caloroso benvenuto e un’atmosfera amichevole è garantita.

* Giro in bicicletta (16 km)

– 9.00: accoglienza a Belvèze-du-Razès presso il chiosco della greenway

– 9.30: inizio del tour

– 10.20: Cailhavel: accoglienza calorosa

Concerto di Thierry Roque

Spettacolo circense

– 11.40: Cailhau: accoglienza calorosa

Esposizione dello spazio sociale nel cortile della vecchia scuola e concerto spettacolo di Marinajak

– 13.00: Belvèze-du-Razès: pranzo nell’area festeggiamenti (iscrizione obbligatoria), laboratorio di giocoleria

– ore 14.00: concerto di Thierry Ro in duo con MarinaB

– ore 15.00: spettacolo del circo di Tolosa « Circastic ».

Espanol :

Venga a descubrir los pueblos de Belvèze-du-Razès, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel y Cambieure con dos paseos artísticos (en bicicleta el sábado, a pie el domingo) por la vía verde y los senderos del Razès, accesibles a todos, espectáculos artísticos profesionales (conciertos, canto, espectáculos de circo), así como eventos y exposiciones en cada pueblo. En cada pueblo, las asociaciones locales le acogerán con los brazos abiertos y le garantizarán un ambiente cordial.

* Recorrido en bicicleta (16 km)

– 9h: bienvenida en Belvèze-du-Razès en el quiosco de la vía verde

– 9.30 h: inicio del recorrido

– 10.20 h: Cailhavel: cálida bienvenida

Concierto de Thierry Roque

Espectáculo de circo

– 11.40 h: Cailhau: cálida bienvenida

Exposición Socioespacio en el patio de la antigua escuela y concierto Espectáculo Marinajak

– 13.00 h: Belvèze-du-Razès: comida en el espacio festivo (inscripción obligatoria), taller de malabares

– 14.00 h: concierto a dúo de Thierry Ro con MarinaB

– 15.00 h: Espectáculo de circo de Toulouse « Circastic ».

