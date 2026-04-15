Festival des chorales Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne

Sauveterre-de-Guyenne

Festival des chorales

Salle Simone Veil 4 Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05 21:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Le mardi 5 mai, la salle Simone Veil de Sauveterre-de-Guyenne vibrera au son des voix de plus de 150 choristes lors du Festival des chorales. Un événement à ne pas manquer, qui promet une soirée riche en émotions et en harmonies. Dès 19 h, les élèves de l’école primaire de Castelviel et du collège Toulouse-Lautrec de Langon monteront sur scène pour offrir un spectacle musical d’exception. Buvette et petite restauration sur place. Billetterie en ligne. .

Salle Simone Veil 4 Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 63 84 70 musiquesenbastide@gmail.com

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English : Festival des chorales

L’événement Festival des chorales Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Entre-deux-Mers