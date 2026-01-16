Festival des Cinémas Engagés 4ème édition Cinéma Casino Clamecy

Festival des Cinémas Engagés 4ème édition

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16

Le Festival des Cinémas Engagés fait voyager. Un festival rural au cœur de l’hiver, un festival indépendant qui secoue, émeut, un festival pour toutes et tous.

Le Festival propose une sélection exigeante de films français et internationaux fictions, documentaires, courts métrages et longs métrages qui interrogent les enjeux contemporains luttes sociales, écologie politique, féminismes, migrations, antiracisme, droits humains, mémoire des combats passés et présents.

Le Festival propose une diversité de territoires, de formats, de moyens de production On en prend plein les yeux et les oreilles pendant 4 jours !

Chaque projection est pensée comme un point de départ.

Les échanges avec les cinéastes, militants associatifs et acteurs de terrain prolongent les films et nourrissent le débat citoyen.

Bar et restauration sur place Tous les détails sur www.stormbox-records.fr .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des Cinémas Engagés 4ème édition

L’événement Festival des Cinémas Engagés 4ème édition Clamecy a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Clamecy Haut Nivernais