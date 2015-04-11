Festival des cinémas indiens, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Festival des cinémas indiens Samedi 11 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:30:00+02:00

Samedi 11 avril – 15h

Accros au pop-corn, cinéphiles de tout poil, fans de films de genres ou amoureux occasionnels du septième art, vous avez envie d’en parler ? Les bibliothécaires vous proposent ce rendez-vous des Cinéphiles anonymes, une rencontre autour du cinéma pour échanger vos coups de cœur ou débattre de vos coups de griffe une fois par mois dans une ambiance conviviale et décomplexée !

Vanessa Bianchi, programmatrice du Festival des Cinémas Indiens de Toulouse, présentera la sélection de la 11e édition (22-26 avril) et échangera plus largement sur la cinématographie et la société indiennes.

Une projection aura lieu dimanche 19 avril.

Médiathèque José Cabanis – Petit auditorium (3e étage)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/festival-des-cinemas-indiens-12th-fail »}]

rendez-vous des Cinéphiles anonymes