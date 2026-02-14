Festival des Clavecins de Chartres, Église Saint-Pierre, Dreux, Dreux

Festival des Clavecins de Chartres Samedi 2 mai, 18h30 Église Saint-Pierre, Dreux Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T18:30:00+02:00 – 2026-05-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T18:30:00+02:00 – 2026-05-02T20:00:00+02:00

Un concert de musique ancienne avec les conservatoires de Chartres, Lucé, l’Agglo du Pays de Dreux, Maintenon, Lèves, la Loupe, en partenariat avec l’association des Clavecins de Chartres.

Une belle occasion pour les élèves et musiciens du département d’Eure-et-Loir de se retrouver autour d’un répertoire baroque et, pour le public, d’entendre des sonorités d’antan sur des instruments d’époque !

Église Saint-Pierre, Dreux Place Métézeau, 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

