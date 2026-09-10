Festival des commerçants Limoges Limoges
jeudi 17 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Festival des commerçants Limoges
Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-17
Le Festival des commerçants revient dans les rues du centre-ville de Limoges et au Centre Saint-Martial. Pendant deux jours, commerçants, artisans et professionnels proposeront déballages, animations, ateliers et temps festifs dans une ambiance conviviale et dynamique. .
Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 15 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival des commerçants Limoges
L’événement Festival des commerçants Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Jean-Pierre Leguay en concert Orgue Place Saint-Étienne Limoges 10 septembre 2026
- Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges 10 septembre 2026
- WEBINAIRE « Conséquences du travail mécanique sur les enjeux de la fertilité physique du sol « , Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 11 septembre 2026
- Folia Limoges 11 septembre 2026