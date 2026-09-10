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AGENDA · Limoges

Festival des commerçants Limoges Limoges

jeudi 17 septembre 2026 · Limoges

Festival des commerçants Limoges Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Festival des commerçants Limoges

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-17

Le Festival des commerçants revient dans les rues du centre-ville de Limoges et au Centre Saint-Martial. Pendant deux jours, commerçants, artisans et professionnels proposeront déballages, animations, ateliers et temps festifs dans une ambiance conviviale et dynamique.   .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 15 15 

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English : Festival des commerçants Limoges

L’événement Festival des commerçants Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole

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