Festival des contées d’hiver en maison

Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2026-02-07

L’hiver est là et le festival des Contées en maison revient pour la quatrième année.

En 2026, l’association Contées d’hiver et autres saisons vous invite en janvier chez Gwen, à Plouzané avec l’ association Grain de sel, grain de sable , en février chez Françoise, à Plougonvelin avec Contes mortels et chez Sophie, à Plouzane avec Contes du désir .

Prix libre, au chapeau

Public adulte

La contée sera suivie d’un repas partagé avec les boissons et les petits plats salés ou sucrés que chacun aura apportés.

Inscription : 06.12.15.77.05 / 06.45.72.60.84 .

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 12 15 77 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des contées d’hiver en maison

L’événement Festival des contées d’hiver en maison Plougonvelin a été mis à jour le 2026-01-08 par OT IROISE BRETAGNE