Festival des contes givrés Faire simples le cabaret végétal La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire

Début : 2025-10-29 20:00:00

fin : 2025-10-29 22:00:00

2025-10-29

Polymorphe, léger, provocant, le Cabaret du Végétal est un florilège d’herbes sages et de chansons folles. Jonathan Chamand à la contrebasse et Francine Vidal à la voix tournent les pages d’un herbier géant et nous font redevenir suffisamment petits pour pénétrer le monde des Simples.

Réservation conseillée Places limitées .

La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

