Festival des contes givrés Faire simples le cabaret végétal La Fabrique du Nouveau Monde Iguerande

Festival des contes givrés Faire simples le cabaret végétal
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-29 20:00:00
fin : 2025-10-29 22:00:00
2025-10-29
Polymorphe, léger, provocant, le Cabaret du Végétal est un florilège d’herbes sages et de chansons folles. Jonathan Chamand à la contrebasse et Francine Vidal à la voix tournent les pages d’un herbier géant et nous font redevenir suffisamment petits pour pénétrer le monde des Simples.
Réservation conseillée Places limitées .
La Fabrique du Nouveau Monde 45 Grande rue Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr
