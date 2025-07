Festival des Cordes de Loire 9° édition Val-du-Layon

Festival des Cordes de Loire 9° édition Val-du-Layon samedi 5 juillet 2025.

Festival des Cordes de Loire 9° édition

38 Grand'Rue Val-du-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-13

Du 5 au 13 juillet 2024 En Anjou, au cœur d’exceptionnels trésors patrimoniaux Vivez une immersion envoûtante dans la musique de chambre, interprétée par des jeunes talents européens, dans des lieux historiques emblématiques comme châteaux, prieurés, églises et jardins

Festival itinérant, les Cordes de Loire mettent en lumière de jeunes talents européens dans des lieux patrimoniaux d’exception (châteaux, prieurés, musées, églises). Le répertoire romantique et classique (Brahms, Schubert, Beethoven…) est interprété en formations variées, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Un rendez-vous intimiste, exigeant et accessible, au croisement de la musique vivante et du patrimoine ligérien.

Programme détaillé :

Samedi 5 juillet, 20h Château de La Cressonnière (Mozé-sur‑Louet)

Sextuor romantique (Brahms). Pique‑nique dès 18h + after‑concert offert par le Domaine des Rochelles à Saint-Jean des Mauvrets.

Dimanche 6 juillet, 17h Fief de la Thioire Domaine Loire & Sens (Les Garennes‑sur‑Loire)

Trio Parrhesia.

Lundi 7 juillet, 16h Résidence La Perrière (Les Garennes‑sur‑Loire)

Schubert (Trio op.100 n°2 Notturno ), Fauré ( Après un rêve ) — concert caritatif avec participation libre.

Mardi 8 juillet, 19h30 Château de La Fresnaye (Val-du-Layon)

Thomas Lefort au violon Franck, Ravel, Brahms. After-concert par Marc Séchet à Martigné-Briand.

Jeudi 10 juillet, 20h Prieuré de Saint-Rémy‑la‑Varenne

Quatuor à cordes

Vendredi 11 juillet, 20h Musée Jean-Lurçat, Angers

Remise de prix à Daniel Stein (violoncelle). Pique‑nique dès 18h.

Samedi 12 juillet, 20h Château Le Hardas (Segré-en-Anjou-bleu)

Quatuor Våren interprète Beethoven op.123 et Schumann op.41 n°3. Pique‑nique + apéritif offert apéritif offert par Dumnacus (Brissac-Quincé)

Dimanche 13 juillet, 17h Église Saint‑Germain (Les Garennes‑sur‑Loire)

Musique française, suivi d’un after-concert offert par la mairie.

Voir modalités de réservations sur notre site internet selon les dates. .

38 Grand’Rue Val-du-Layon 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 16 13 72 cordesdeloire@gmail.com

English :

From July 5 to 13, 2024 ? In Anjou, in the heart of exceptional heritage treasures Experience a spellbinding immersion in chamber music, performed by young European talents, in emblematic historic sites such as chateaux, priories, churches and gardens

German :

Vom 5. bis 13. Juli 2024 ? In Anjou, inmitten außergewöhnlicher Kulturschätze Erleben Sie eine fesselnde Reise in die Kammermusik, dargeboten von jungen europäischen Talenten, an symbolträchtigen historischen Orten wie Schlössern, Prioraten, Kirchen und Gärten

Italiano :

Dal 5 al 13 luglio 2024? In Anjou, nel cuore di un patrimonio eccezionale Vivete un’immersione incantata nella musica da camera, eseguita da giovani talenti europei, in luoghi storici emblematici come castelli, priorati, chiese e giardini

Espanol :

Del 5 al 13 de julio de 2024 ? En Anjou, en el corazón de tesoros patrimoniales excepcionales Viva una cautivadora inmersión en la música de cámara, interpretada por jóvenes talentos europeos, en lugares históricos emblemáticos como castillos, prioratos, iglesias y jardines

