Festival des créations en famille Atelier création de lampions avec Nathalie BOUFLET, plasticienne Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien
Festival des créations en famille Atelier création de lampions avec Nathalie BOUFLET, plasticienne Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien mercredi 15 avril 2026.
Festival des créations en famille Atelier création de lampions avec Nathalie BOUFLET, plasticienne
Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Profitez d’une animation Chasse aux oeuvres en chocolat au Musée Robert Tatin.
Composez en compagnie de la plasticienne Nathalie BOUFLET un lampion avec du véritable papier de papetier
précédée d’une visite du site à la découverte de l’inspiration végétale dans l’œuvre de Robert Tatin. Un temps de
convivialité clôt l’après-midi. Le travail collectif réalisé pourra être présenté lors de la Nuit des Musées le samedi 23
mai 2026.
Mercredi 15 avril 2026 de 14h à 17h
Places limitées
Renseignements et inscriptions au 02 43 98 80 89
Tarifs 3 €, réduit 1,50€ (pour les enfants et les adultes) .
Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a chocolate Art Hunt at the Musée Robert Tatin.
L’événement Festival des créations en famille Atelier création de lampions avec Nathalie BOUFLET, plasticienne Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE