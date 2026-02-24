Festival des créations en famille Atelier création de lampions avec Nathalie BOUFLET, plasticienne Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Festival des créations en famille Atelier création de lampions avec Nathalie BOUFLET, plasticienne

Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Profitez d’une animation Chasse aux oeuvres en chocolat au Musée Robert Tatin.

Composez en compagnie de la plasticienne Nathalie BOUFLET un lampion avec du véritable papier de papetier

précédée d’une visite du site à la découverte de l’inspiration végétale dans l’œuvre de Robert Tatin. Un temps de

convivialité clôt l’après-midi. Le travail collectif réalisé pourra être présenté lors de la Nuit des Musées le samedi 23

mai 2026.

Mercredi 15 avril 2026 de 14h à 17h

Places limitées

Renseignements et inscriptions au 02 43 98 80 89

Tarifs 3 €, réduit 1,50€ (pour les enfants et les adultes) .

Musée Robert Tatin La Frénouse Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

Enjoy a chocolate Art Hunt at the Musée Robert Tatin.

L’événement Festival des créations en famille Atelier création de lampions avec Nathalie BOUFLET, plasticienne Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE