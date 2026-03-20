FESTIVAL DES CRÉATIONS EN FAMILLE ATELIER DE CREATION MOSAIQUE AVEC PATRICIA COLLINET Musée archéologique de Jublains Jublains
FESTIVAL DES CRÉATIONS EN FAMILLE ATELIER DE CREATION MOSAIQUE AVEC PATRICIA COLLINET Musée archéologique de Jublains Jublains vendredi 17 avril 2026.
FESTIVAL DES CRÉATIONS EN FAMILLE ATELIER DE CREATION MOSAIQUE AVEC PATRICIA COLLINET
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
RDV au musée de Jublains pour un atelier de création mosaïque
En compagnie de la mosaïste Patricia COLLINET, composez une double production individuelle et collective en
mosaïque. L’atelier sera précédé dans les salles d’exposition d’une présentation de la mosaïque au dauphin
nouvellement restaurée. Un temps de convivialité clôt l’après-midi. Le travail collectif sera poursuivi lors des Journées
Européennes de l’Archéologie le samedi 13 et le dimanche 14 juin 2026.
Vendredi 17 avril 2026
14h 17h
Tarif 3 €, réduit 1,50€ (pour les enfants et les adultes)
Lieu musée de Jublains
Tous publics
Réservation obligatoire 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet at the Jublains museum for a mosaic workshop
L’événement FESTIVAL DES CRÉATIONS EN FAMILLE ATELIER DE CREATION MOSAIQUE AVEC PATRICIA COLLINET Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co