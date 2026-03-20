FESTIVAL DES CRÉATIONS EN FAMILLE ATELIER DE CREATION MOSAIQUE AVEC PATRICIA COLLINET Musée archéologique de Jublains Jublains

FESTIVAL DES CRÉATIONS EN FAMILLE ATELIER DE CREATION MOSAIQUE AVEC PATRICIA COLLINET

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

RDV au musée de Jublains pour un atelier de création mosaïque

En compagnie de la mosaïste Patricia COLLINET, composez une double production individuelle et collective en

mosaïque. L’atelier sera précédé dans les salles d’exposition d’une présentation de la mosaïque au dauphin

nouvellement restaurée. Un temps de convivialité clôt l’après-midi. Le travail collectif sera poursuivi lors des Journées

Européennes de l’Archéologie le samedi 13 et le dimanche 14 juin 2026.

Vendredi 17 avril 2026

14h 17h

Tarif 3 €, réduit 1,50€ (pour les enfants et les adultes)

Lieu musée de Jublains

Tous publics

Réservation obligatoire 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Meet at the Jublains museum for a mosaic workshop

L’événement FESTIVAL DES CRÉATIONS EN FAMILLE ATELIER DE CREATION MOSAIQUE AVEC PATRICIA COLLINET Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co