Festival des Cultures du Monde Escurolles

Festival des Cultures du Monde Escurolles lundi 21 juillet 2025.

Festival des Cultures du Monde

Cœur de village Escurolles Allier

Tarif :

Date :

Début : 2025-07-21 18:00:00

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

Escurolles reçoit le groupe de danse du Centre de Recherches Folkloriques de Larissa Grèce.

Cœur de village Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 06 42 71

English :

Escurolles welcomes the dance group from the Centre de Recherches Folkloriques de Larissa Greece.

German :

Escurolles empfängt die Tanzgruppe des Folkloreforschungszentrums von Larissa Griechenland.

Italiano :

Escurolles accoglie il gruppo di danza del Centro di Ricerca sul Folklore di Larissa Grecia.

Espanol :

Escurolles recibe al grupo de danza del Centro de Investigación del Folclore de Larissa Grecia.

