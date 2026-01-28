Festival des Cultures Jeunes : 7ème édition autour des 4 éléments ! Mairie du 6e arrondissement PARIS

Pendant cinq jours, le festival invite le public à plonger dans un tourbillon de créations portées par les jeunes talents de l’arrondissement, dans une ambiance festive, curieuse et résolument conviviale.

Chaque jour, spectacles et propositions artistiques se succèdent pour célébrer la richesse et la diversité des pratiques : musique, théâtre, danse, lectures, expositions et formes hybrides se rencontrent et dialoguent, au fil d’un programme éclectique et vivant.

Participent à cette aventure collective les jeunes artistes du Centre Paris Anim’ Richard Wright, du Conservatoire municipal Jean-Philippe Rameau, le Pôle Sourd de la Bibliothèque municipale André Malraux et de l’École Alsacienne.

Pensé comme un rendez-vous familial et accessible, le Festival des Cultures Jeunes est une invitation à soutenir la créativité locale, à partager des moments forts et à laisser les émotions circuler librement, au gré des éléments.

Programme – Vendredi 13 février (Au Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau – 17h30-19h30) 17h30 – Conte & piano – Bibliothèque André Malraux

18h – Musique de chambre – Élèves de l’École Alsacienne

18h30 – Projection film & compositions – Élèves de la classe musique à l’image du Conservatoire

18h30 à 19h30 – Rencontre des élèves de Street Dance du CPA Richard Wright et de Danse Classique du Conservatoire

19h – Orchestre – Élèves du Conservatoire

Concert de Clôture – Samedi 14 février (A la Mairie du 6ème – 16h-17h15) Contes & Intermèdes musicaux Accordéon :

– Extrait de Reed Phase de Steve Reich en duo (Fantine David et Alaïa Michon)

– Extrait de Echo Bingen, d’après O Virtus Sapiente de Fanny Vicens et Jean-Étienne Sotty/Hildegarde Von Bingen en quintette (Fantine David, Elia Roux-Adamoli, Méliné Wang-wa Roy Noé Bonelli Cheneau et Alaïa Michon) Un ensemble de contrebasse, de la percussion, et de la flûte traversière :

– Sur l’eau de Philippe Gaubert (Agnès Pottier et Clémence Julia)

– Au bord de la mer op.9 de Joachim Andersen (Ombeline Briotet et Merlin Charvet)

Pour retrouver le programme complet du festival :

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 17h15

Le vendredi 13 février 2026

de 17h30 à 19h30

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006 PARIS

