Festival des Cultures Jeunes 8e édition : Arthur Pistachio Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la 8e édition du Festival des Cultures Jeunes, qui met à l’honneur de jeunes compagnies autour du thème « Mythes et légendes ».

Avec Arthur Pistachio (de la Compagnie Un monde sans care), la légende du roi Arthur bascule dans une création inventive mêlant théâtre, masque, clown et effets sonores et lumineux, où la quête du Graal se heurte à des personnages aussi inattendus que déjantés.

Une relecture décalée et tragi-comique du mythe arthurien, entre quête du Graal et chaos sur scène.

Le mardi 24 mars 2026

de 20h00 à 21h10

gratuit

Réservation par mail ou téléphone

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-24T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-24T22:10:00+01:00

Date(s) : 2026-03-24T20:00:00+02:00_2026-03-24T21:10:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

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