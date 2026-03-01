Festival des Cultures Jeunes 8e édition : Dans nos murs Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Festival des Cultures Jeunes 8e édition : Dans nos murs Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS vendredi 27 mars 2026.
Ce spectacle est présenté dans le cadre de la 8e édition du Festival des Cultures Jeunes, qui met à l’honneur de jeunes compagnies autour du thème « Mythes et légendes ».
Avec Dans nos murs, de la Compagnie écumérante, deux enfants devenus adultes se confrontent à leurs souvenirs et aux silences d’autrefois, dans une chambre chargée d’histoires et de fantômes.
La soirée se conclura par une cérémonie conviviale de remise des prix du Festival des Cultures Jeunes, aux alentours de 21h30, en présence de toutes les compagnies participantes.
Un récit poignant entre mémoire et enfance, où les fantômes du passé refont surface.
Le vendredi 27 mars 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Réservation par mail ou téléphone
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-27T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T21:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
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