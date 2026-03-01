Festival des Cultures Jeunes 8e édition : Dans nos murs Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la 8e édition du Festival des Cultures Jeunes, qui met à l’honneur de jeunes compagnies autour du thème « Mythes et légendes ».

Avec Dans nos murs, de la Compagnie écumérante, deux enfants devenus adultes se confrontent à leurs souvenirs et aux silences d’autrefois, dans une chambre chargée d’histoires et de fantômes.

La soirée se conclura par une cérémonie conviviale de remise des prix du Festival des Cultures Jeunes, aux alentours de 21h30, en présence de toutes les compagnies participantes.

Un récit poignant entre mémoire et enfance, où les fantômes du passé refont surface.

Le vendredi 27 mars 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Réservation par mail ou téléphone

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-27T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T20:00:00+02:00_2026-03-27T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

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