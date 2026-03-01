Festival des Cultures Jeunes 8e édition : ElektrO-reste Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Festival des Cultures Jeunes 8e édition : ElektrO-reste Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS jeudi 26 mars 2026.
Ce spectacle est présenté dans le cadre de la 8e édition du Festival des Cultures Jeunes, qui met à l’honneur de jeunes compagnies autour du thème « Mythes et légendes ».
Avec ElektrO-reste, proposé par la compagnie le Ticollectif, la figure d’Oreste devient une question brûlante : faut-il attendre un sauveur… ou décider d’agir par soi-même ?
Une réécriture contemporaine du mythe d’Electre, entre attente, révolte et désillusion.
Le jeudi 26 mars 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Réservation par mail ou téléphone
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-26T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-26T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-26T20:00:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
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