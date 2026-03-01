Festival des Cultures Jeunes 8e édition : ElektrO-reste Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la 8e édition du Festival des Cultures Jeunes, qui met à l’honneur de jeunes compagnies autour du thème « Mythes et légendes ».

Avec ElektrO-reste, proposé par la compagnie le Ticollectif, la figure d’Oreste devient une question brûlante : faut-il attendre un sauveur… ou décider d’agir par soi-même ?

Une réécriture contemporaine du mythe d’Electre, entre attente, révolte et désillusion.

Le jeudi 26 mars 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Réservation par mail ou téléphone

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-26T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T20:00:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



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