Festival des Cultures Jeunes 8e édition : Elesis et le sablier magique Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Festival des Cultures Jeunes 8e édition : Elesis et le sablier magique Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS mercredi 25 mars 2026.
Ce spectacle est présenté dans le cadre de la 8e édition du Festival des Cultures Jeunes, qui met à l’honneur de jeunes compagnies autour du thème « Mythes et légendes ».
Avec Elesis et le sablier magique, de Lamia Tazi, une jeune fille de roi élevée à l’écart du monde part à la découverte de son destin, dans un univers fantastique où se mêlent secrets, épreuves et émancipation.
Un conte fantastique initiatique sur la quête de liberté et le passage à l’adolescence
Le mercredi 25 mars 2026
de 19h00 à 19h45
gratuit
Réservation par mail ou téléphone
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-25T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-25T20:45:00+01:00
Date(s) : 2026-03-25T19:00:00+02:00_2026-03-25T19:45:00+02:00
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
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