Festival des Cultures Jeunes 8e édition : Elesis et le sablier magique Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la 8e édition du Festival des Cultures Jeunes, qui met à l’honneur de jeunes compagnies autour du thème « Mythes et légendes ».

Avec Elesis et le sablier magique, de Lamia Tazi, une jeune fille de roi élevée à l’écart du monde part à la découverte de son destin, dans un univers fantastique où se mêlent secrets, épreuves et émancipation.

Un conte fantastique initiatique sur la quête de liberté et le passage à l’adolescence

Le mercredi 25 mars 2026

de 19h00 à 19h45

gratuit

Réservation par mail ou téléphone

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-25T20:45:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T19:00:00+02:00_2026-03-25T19:45:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

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