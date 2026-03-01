Festival des Cultures Jeunes n°8 : Un équipage sous les étoiles Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la 8e édition du Festival des Cultures Jeunes, qui met à l’honneur de jeunes compagnies autour du thème « Mythes et légendes ».

Dans Un équipage sous les étoiles, Annette, la fille du Capitaine, part à la recherche de ses origines, tandis que son père tente de réparer ses erreurs avant qu’il ne soit trop tard.

La soirée débutera à 19h par la présentation du FCJ, un moment convivial pour découvrir les compagnies participantes avant le spectacle de 20h.

Une aventure musicale sous les étoiles, entre quête d’identité, secrets de famille et destin à réinventer (spectacle musical familial).

Le lundi 23 mars 2026

de 20h00 à 20h50

gratuit

Réservation par mail ou téléphone

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-23T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-23T21:50:00+01:00

Date(s) : 2026-03-23T20:00:00+02:00_2026-03-23T20:50:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

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