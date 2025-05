Festival des Cultures Juives- 20ème anniversaire – Théâtre du Rond-Point Paris, 15 juin 2025, Paris.

Du 15 au 30 juin, fêtons les 20 ans du Festival des Cultures Juives ! 26 événements à Paris pour célébrer une culture vivante à travers concerts, théâtre, expos et rencontres.

Le Festival des Cultures Juives fête ses 20 ans !

Du 15 au 30 juin 2025, Paris célèbre les 20 ans du Festival des Cultures Juives, à travers une programmation

riche de 26 événements pluridisciplinaires et, pour une grande partie, créés spécialement pour le Festival !

Une programmation qui dit toute la diversité, la permanence et la vivacité d’une culture millénaire et dont la

créativité est en perpétuel dialogue avec la Cité.

Quel beau chemin parcouru pour cet événement populaire et pluraliste né au cœur du Marais en juin 2005.

Au fil des ans, ce Festival unique a su conquérir de hauts lieux culturels de la Capitale pour devenir un

événement ouvert à toutes et tous, fédérateur et transgénérationnel.

Pour ce 20e anniversaire, ce sont des artistes d’exception qui ouvriront et clôtureront les festivités : Avishai

Cohen, contrebassiste international, propose un moment intime sur la scène du Théâtre du Rond-Point le 15

juin. Axé sur son nouvel album Brightlight, il promet un moment exclusif et précieux pour le public du Festival.

L’un des représentant les plus brillants de la musique klezmer, le clarinettiste YOM, investira quant à lui, le

Théâtre de la Ville, accompagné de la violoncelliste Camille Thomas, pour une création spéciale intitulée

« Musiques sacrées » le 30 juin.

Tout au long du Festival, c’est un florilège de rencontres et de moments rares que nous vous proposons : le

comédien Noam Morgensztern de la Comédie française embarquera le public dans un rêve éveillé, avec sa

lecture d’extraits de La Bible des Ecrivains au cœur de la synagogue Copernic, tandis que les textes

jubilatoires de l’auteur yiddish prolifique Sholem-Aleykhem résonneront au cœur de la Cité internationale

des Arts.

Dans le cadre feutré des Archives nationales, nous plongerons dans « Les Salons de musique parisiens » du

19e siècle, qui ont vu éclore les chefs d’œuvres d’Isaac de Camondo, Albert Cahen d’Anvers, ou encore

Darius Milhaud.

Les musiques traditionnelles seront à l’honneur avec le Nova Shura Quartet porté par la chanteuse Shura

Lipovsky, l’une des plus brillantes représentantes de la musique yiddish dans le monde ; l’étonnant Pilar

Almalé Quartet offrira un savant mélange entre jazz, world music et… musique indienne ! Retour à Paris,

enfin, avec la chanteuse Isabelle Georges et son « Cabaret Belleville » qui célèbrera l’histoire des

diversités de ce quartier emblématique du multiculturalisme parisien.

Et comme chaque année, nous partirons à la rencontre de personnalités inspirantes : les visionnaires frères

Pereire à l’occasion du 150e anniversaire de la disparition d’Emile Pereire,

Alfred Dreyfus avec une conférence / atelier à l’occasion des 120 ans de L’Affaire, mais aussi Janusz

Korczak, figure de l’engagement en faveur des droits de l’enfant.

Théâtre du Rond-Point 2Bis, Avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 PARIS Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris