Festival des Cultures & Musiques Juives Cour Sud de la Charité Carpentras

Festival des Cultures & Musiques Juives Cour Sud de la Charité Carpentras dimanche 10 août 2025.

Festival des Cultures & Musiques Juives

Cour Sud de la Charité 77 Rue Cottier Carpentras Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

selon le concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-10

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-10

L’édition 2025, invite aux métissages culturels en littérature, lectures musicales. Les spectacles se déroulent à la synagogue et dans la cour de la Charité. venez découvrir et partager toutes les facettes de la culture et de l’identité juive.

.

Cour Sud de la Charité 77 Rue Cottier Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 39 97

English : Festival of Jewish Music

The 2025 edition is an invitation to cultural cross-fertilization in literature and musical readings. Performances take place in the synagogue and in the courtyard of the Charité. Come and discover and share all facets of Jewish culture and identity.

German : Festival jüdischer Musik

Die Ausgabe 2025, lädt zu kulturellen Vermischungen in Literatur, musikalischen Lesungen. Die Aufführungen finden in der Synagoge und im Hof der Charité statt. Entdecken und teilen Sie alle Facetten der jüdischen Kultur und Identität.

Italiano : Festival de Musiques juives à Carpentras

L’edizione 2025 è un invito alla contaminazione culturale attraverso letture letterarie e musicali. Gli spettacoli si svolgono nella sinagoga e nel cortile della Charité: venite a scoprire e a condividere tutte le sfaccettature della cultura e dell’identità ebraica.

Espanol : Festival de Musiques juives à Carpentras

La edición de 2025 es una invitación al mestizaje cultural en lecturas literarias y musicales. Los espectáculos tienen lugar en la sinagoga y en el patio de la Charité. Venga a descubrir y compartir todas las facetas de la cultura y la identidad judías.

L’événement Festival des Cultures & Musiques Juives Carpentras a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme