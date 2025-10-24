Festival des Cultures Urbaines 2025 Place Frédéric Bastiat Mugron

Festival des Cultures Urbaines 2025 Place Frédéric Bastiat Mugron vendredi 24 octobre 2025.

Festival des Cultures Urbaines 2025

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Le festival Cultures Urbaines revient pour sa 13ème édition !

– VENDREDI 24 OCTOBRE JOURNÉE CINÉMA (SUR INSCRIPTION) Pôle Culturel Le Belvédère, 40250 Mugron

13H30-17H ATELIERS JEU DE RÔLE, PRISES DE VUES, MUSIQUE À L’IMAGE et SON (SUR INSCRIPTION DÈS 10 ANS)

17H-18H GOÛTER LUDIQUE

18H-19H INITIATION MONTAGE (OUVERT À TOUS DÈS 10 ANS)

19H-20H30 CINÉ CONCERT MA VACHE ET MOI (OUVERT À TOUS DÈS 6 ANS)

Formule à 12€ ateliers + goûter + ciné concert

Sur inscription par mail à entractemediation@gmail.com

– SAMEDI 25 OCTOBRE JOURNÉE ARTS URBAINS Espace Henri Emmanuelli, 40250 Mugron

15H-18H ATELIERS DE DÉMONSTRATION ET DE PRATIQUE (STREET ART, FOOTBALL, FREESTYLE GAMING, ÉCHASSES URBAINES, TATOUAGE ÉPHÉMÈRE, PARKOUR, SKATE, CRÉA NUMÉRIQUES, STREET BALL)

Entrée libre et gratuite pour tout le monde

Petite restauration sur place .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com

English : Festival des Cultures Urbaines 2025

German : Festival des Cultures Urbaines 2025

Italiano :

Espanol : Festival des Cultures Urbaines 2025

L’événement Festival des Cultures Urbaines 2025 Mugron a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Terres de Chalosse