Festival des Cultures Urbaines 2025 Place Frédéric Bastiat Mugron

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-24
Le festival Cultures Urbaines revient pour sa 13ème édition !
– VENDREDI 24 OCTOBRE JOURNÉE CINÉMA (SUR INSCRIPTION) Pôle Culturel Le Belvédère, 40250 Mugron
13H30-17H ATELIERS JEU DE RÔLE, PRISES DE VUES, MUSIQUE À L’IMAGE et SON (SUR INSCRIPTION DÈS 10 ANS)
17H-18H GOÛTER LUDIQUE
18H-19H INITIATION MONTAGE (OUVERT À TOUS DÈS 10 ANS)
19H-20H30 CINÉ CONCERT MA VACHE ET MOI (OUVERT À TOUS DÈS 6 ANS)
Formule à 12€ ateliers + goûter + ciné concert
Sur inscription par mail à entractemediation@gmail.com
– SAMEDI 25 OCTOBRE JOURNÉE ARTS URBAINS Espace Henri Emmanuelli, 40250 Mugron
15H-18H ATELIERS DE DÉMONSTRATION ET DE PRATIQUE (STREET ART, FOOTBALL, FREESTYLE GAMING, ÉCHASSES URBAINES, TATOUAGE ÉPHÉMÈRE, PARKOUR, SKATE, CRÉA NUMÉRIQUES, STREET BALL)
Entrée libre et gratuite pour tout le monde
Petite restauration sur place .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 entractemediation@gmail.com
