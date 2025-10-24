Festival des cultures urbaines break the ice LA SOURIS VERTE Épinal
Festival des cultures urbaines break the ice LA SOURIS VERTE Épinal vendredi 6 février 2026.
Festival des cultures urbaines break the ice
LA SOURIS VERTE 17 Rue des Etats Unis Épinal Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-06
En s’appuyant sur le talent et l’énergie des acteurs locaux, le festival propose un programme riche danse, musique, skate, beatbox, scratch, graffiti, sérigraphie, jeux vidéo… Autant d’expériences interactives qui invitent les festivaliers à s’immerger dans cet univers créatif et fédérateur.
Pour cette édition, deux grandes nouveautés viennent enrichir le programme
Atelier gratuit et concerts payants.Tout public
LA SOURIS VERTE 17 Rue des Etats Unis Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 59 92 lasourisverte@agglo-epinal.fr
English :
Drawing on the talent and energy of local players, the festival offers a rich program of dance, music, skateboarding, beatboxing, scratching, graffiti, screen-printing, video games and more All these interactive experiences invite festival-goers to immerse themselves in this creative and unifying universe.
This year, the program is enhanced by two major new additions:
Free workshops and paying concerts.
German :
Das Festival stützt sich auf das Talent und die Energie der lokalen Akteure und bietet ein reichhaltiges Programm: Tanz, Musik, Skateboarding, Beatbox, Scratch, Graffiti, Siebdruck, Videospiele? All diese interaktiven Erlebnisse laden die Festivalbesucher dazu ein, in diese kreative und verbindende Welt einzutauchen.
In diesem Jahr wird das Programm durch zwei große Neuheiten bereichert:
Kostenlose Workshops und kostenpflichtige Konzerte.
Italiano :
Attingendo al talento e all’energia degli attori locali, il festival offre un ricco programma di danza, musica, skateboarding, beatboxing, scratching, graffiti, serigrafia, videogiochi e altro ancora Tutte queste esperienze interattive invitano gli spettatori del festival a immergersi in questo universo creativo e unificante.
Quest’anno il programma si arricchisce di due novità:
Workshop gratuiti e concerti a pagamento.
Espanol :
Aprovechando el talento y la energía de los actores locales, el festival ofrece un rico programa de danza, música, skate, beatboxing, scratching, graffiti, serigrafía, videojuegos y mucho más Todas estas experiencias interactivas invitan a los asistentes al festival a sumergirse en este universo creativo y unificador.
Este año hay dos novedades en el programa:
Talleres gratuitos y conciertos de pago.
L’événement Festival des cultures urbaines break the ice Épinal a été mis à jour le 2025-10-22 par OT EPINAL ET SA REGION