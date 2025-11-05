Festival des « Diseurs d’histoires » Médiathèque de Sommevoire Sommevoire

Festival des « Diseurs d’histoires » Médiathèque de Sommevoire Sommevoire mercredi 5 novembre 2025.

Festival des « Diseurs d’histoires » Mercredi 5 novembre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T10:00:00+01:00 – 2025-11-05T10:45:00+01:00

Fin : 2025-11-05T10:00:00+01:00 – 2025-11-05T10:45:00+01:00

Un arbre est planté au milieu de la ville. Seul.

Un matin de printemps, le temps des humains s’arrête. Plus d’auto, plus d’avion, plus de vrombissement. Silence… Silence?

Ouvre grand les oreilles et écoute…. Les lapins, la grenouille, le hibou, l’oeuf de la poule, le lézard, et même l’ours ! Tous pointent le bout du nez.

Et comme par enchantement, ce matin-là, cet arbre n’est plus seul. Et cric, et crac.

A partir de 6 ans

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]

Contanimo, conte musical avec Cécile Blaizot-Genvrin et Elodie Fourré conte

Compagnie M’O