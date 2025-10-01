Festival des éclairs dans la tête : déstigmatisons la santé mentale ensemble ! Centre Paris Anim’ Victor Gelez Paris

Festival des éclairs dans la tête : déstigmatisons la santé mentale ensemble ! Centre Paris Anim’ Victor Gelez Paris mercredi 1 octobre 2025.

Vendredi 3 octobre à 18h : Le quiz du boss de l’aura (12-18 ans)

Teste tes connaissances avec un quiz fun et interactif sur la santé mentale ! Pensé pour les 12-18 ans, il mélange questions sérieuses et décalées pour mieux comprendre ses émotions, le stress et le bien-être. Et pour rendre le défi encore plus excitant : des cadeaux sont à gagner pour les meilleur(e)s joueurs et joueuses !

Infos et inscription à

l’accueil du centre

Mardi 7 octobre à 19h : Vernissage de l’exposition de Laura Foglia

Cette série explore la disparition de la maison d’enfance, en écho à celle de la mère de l’artiste, atteinte de démence. Entre mémoire familiale et travail sur l’effacement, elle questionne le deuil, la perte et l’acceptation de l’effondrement d’un monde que l’on croyait immuable.

Entrée libre

Exposition

visible tout le mois d’octobre

Mercredi 8 octobre, 5 novembre & 10 décembre : Atelier d’écriture stand-up avec l’Angoisse Comedy Club

Viens écrire trois minutes de stand-up sur la santé mentale avec l’Angoisse Comedy Club, pour transformer nos douleurs en rires libérateurs.

Une date au choix en octobre, novembre, décembre

Atelier de 19h à 21h

Inscription obligatoire

Vendredi 10 octobre à 19h : Spectacle de stand-up avec l’Angoisse Comedy Club

À l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, venez assister à 1 heure de stand-up pour rire ensemble des sujets pas toujours drôles.

Un moment de partage où l’humour devient un outil de libération et de réflexion collective.

Avec Puciefer , Clexomil , Zofia et Mamari .

et Inscription obligatoire

Samedi 11 octobre : Atelier création de pancartes pour la Mad Pride



La Mad Pride, c’est une marche des fiertés folle, pour donner voix aux personnes qui subissent des violences psychiatriques et revendiquer leur droit à la dignité et à la différence.

Viens participer à l’atelier création de pancartes avec La Maison Perchée !

Atelier de 11h à 13h au Centre Paris Anim’ Victor Gelez

Départ groupé pour la Mad Pride de La Maison Perchée à 13h

Jeudi 16 octobre à 19h30 : Concert de Doux George

Doux George, c’est la rencontre entre chant et machines, entre couplets mélancoliques et refrains explosifs : des chansons comme des récits, des confessions ou des aveux de faiblesses, célébrant la beauté d’être vulnérable. Avec délicatesse, Doux George nous transporte dans un univers intime mais vaste, aux parois mouvantes et aux textures minutieuses.

Entrée libre

Mercredi 29, Jeudi 30 & Vendredi 31 octobre : Escape Game (12-18 ans)



Plonge dans un Escape Game immersif où tu devras résoudre des énigmes autour des émotions, du stress et des pensées. Conçu pour les 12-18 ans, ce jeu ludique invite à coopérer et réfléchir ensemble sur la santé mentale, tout en s’amusant.

Infos et inscription à

l’accueil du centre

Tous les ateliers et évènements sont gratuits

Découvrez la programmation du trimestre complète ici

On se retrouve pour trois mois d’événements festifs et engagés pour déstigmatiser la santé mentale !



Découvrez la programmation d’octobre juste ici :

Du mercredi 01 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

gratuit

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez 75011 Paris

https://www.calameo.com/read/00740055472537ccb3dfd?utm_source=platform&utm_medium=email&utm_campaign=book_created&utm_content=html&utm_term=7400554 +33155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr