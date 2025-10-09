Festival des écritures #12ème édition Surgères
Festival des écritures #12ème édition Surgères jeudi 9 octobre 2025.
Festival des écritures #12ème édition
Centre ville Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-09
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-09
Venez participer à la 12ème édition du festival des écritures rencontres avec des auteurs, ateliers, animations, expositions, spectacles…
Plusieurs lieux dans Surgères sont concernés.
.
Centre ville Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr
English :
Come and take part in the 12th edition of the festival des écritures: meetings with authors, workshops, events, exhibitions, shows…
Several locations in Surgères are involved.
German :
Nehmen Sie an der 12. Ausgabe des Festival des écritures teil: Treffen mit Autoren, Workshops, Animationen, Ausstellungen, Aufführungen…
Mehrere Orte in Surgères sind beteiligt.
Italiano :
Partecipate alla 12ª edizione del festival della scrittura: incontri con gli autori, laboratori, eventi, mostre, spettacoli…
Sono coinvolti diversi luoghi di Surgères.
Espanol :
Participe en la 12ª edición del festival de la escritura: encuentros con autores, talleres, actos, exposiciones, espectáculos…
Participan varios lugares de Surgères.
L’événement Festival des écritures #12ème édition Surgères a été mis à jour le 2025-09-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin