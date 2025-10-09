Festival des écritures #12ème édition Surgères

Festival des écritures #12ème édition Surgères jeudi 9 octobre 2025.

Festival des écritures #12ème édition

Centre ville Surgères Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-10-09

fin : 2025-10-12

2025-10-09

Venez participer à la 12ème édition du festival des écritures rencontres avec des auteurs, ateliers, animations, expositions, spectacles…

Plusieurs lieux dans Surgères sont concernés.

Centre ville Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

English :

Come and take part in the 12th edition of the festival des écritures: meetings with authors, workshops, events, exhibitions, shows…

Several locations in Surgères are involved.

German :

Nehmen Sie an der 12. Ausgabe des Festival des écritures teil: Treffen mit Autoren, Workshops, Animationen, Ausstellungen, Aufführungen…

Mehrere Orte in Surgères sind beteiligt.

Italiano :

Partecipate alla 12ª edizione del festival della scrittura: incontri con gli autori, laboratori, eventi, mostre, spettacoli…

Sono coinvolti diversi luoghi di Surgères.

Espanol :

Participe en la 12ª edición del festival de la escritura: encuentros con autores, talleres, actos, exposiciones, espectáculos…

Participan varios lugares de Surgères.

