Creuse

Gratuit

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-11

2025-07-13

3 jours de festival avec des ateliers d'écritures en accès libre, des lecture et rencontre avec les auteur·ices sauvage invité·es. Lecture puis échanges autour de l'écriture.

Catch d'écritures sauvages, P'tit dej' écriture (8€) Emission radio en direct avec Radio Pays de Guéret le samedi soir.

Tout au long du festival :

– Buvette et restauration

– Transat et couvertures pour écouter tous les messages et émissions des 10 premiers numéro de l'émission « Les écritures sauvages »

– Champs d'expressions libres tout un tas de petits panonceaux de bois avec des feutres noirs pour écrire vos mots et les planter en bonne vue

– Expo photos de nos endroits d'écritures

Programme complet à retrouver => https://www.leguidepratique.com/agenda/la-creuse/festivals-concerts/20119 .

Dans une prairie 11 Nouallaguet

Saint-Georges-la-Pouge 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 73 72 94 lesecrituressauvages@hotmail.com

