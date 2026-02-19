Festival des Écrivains du Sud Aix-en-Provence

Festival des Écrivains du Sud

Du mercredi 25 au dimanche 29 mars 2026. La Manufacture Hôtel de Ville Sciences Po Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-29

2026-03-25

En 2015 est créé le Festival des Écrivains du Sud qui devient une grande manifestation littéraire annuelle sur 4 jours où les Journées des Écrivains du Sud sont désormais une des manifestations.

Au cours du festival les auteurs analysent un grand thème commun à leur inspiration. .

La Manufacture Hôtel de Ville Sciences Po Aix Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

In 2015, the Festival des Écrivains du Sud was created, becoming a major 4-day annual literary event where the Journées des Écrivains du Sud is now one of the events.

