Festival des Écrivains du Sud Aix-en-Provence

Du mercredi 25 au dimanche 29 mars 2026. La Manufacture Hôtel de Ville Sciences Po Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
En 2015 est créé le Festival des Écrivains du Sud qui devient une grande manifestation littéraire annuelle sur 4 jours où les Journées des Écrivains du Sud sont désormais une des manifestations.
Au cours du festival les auteurs analysent un grand thème commun à leur inspiration. .
La Manufacture Hôtel de Ville Sciences Po Aix Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
In 2015, the Festival des Écrivains du Sud was created, becoming a major 4-day annual literary event where the Journées des Écrivains du Sud is now one of the events.
