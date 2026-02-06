Festival Des elles à La Rochelle La Rochelle

Festival Des elles à La Rochelle

Divers lieux à La Rochelle et dans l’agglomération La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-02-27

fin : 2026-04-03

2026-02-27

17ème édition Elles étaient une fois… et vécurent heureuses. Coordonnée par le CAS, cette édition sera l’occasion de donner à chacun.e l’envie d’agir pour soi, pour les autres, pour dessiner les contours d’une société plus juste et plus égalitaire.

Divers lieux à La Rochelle et dans l’agglomération La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 39 53 70

English : Festival Des elles à La Rochelle

17th edition: Elles étaient une fois? et vécurent heureuses. Coordinated by CAS, this year?s event will be an opportunity to inspire everyone to take action for themselves and for others, to help shape a fairer, more egalitarian society.

