Festival des Enchantillages 2026

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Le Festival des Enchantillages est de retour ! Spectacles, ateliers et de nombreuses surprises au programme pour les très jeunes enfants et leur famille.

Les réservations pour les 11 et 12 avril sont ouvertes !

Nous sommes heureux de vous présenter la 7ème édition du Festival des Enchantillages,

du 11 au 12 avril 2026. Cette fête est le temps fort d’une année de rencontres artistiques, culturelles, musicales foisonnantes menées en partenariat avec les lieux petite enfance du territoire de la Communauté de Communes du Perche et la ville de Nogent-le-Rotrou.

Pour la célébrer, le square Louis-Moullin, le ChAntier et un chapiteau s’aménageront à la taille des plus petit·es. Place au spectacle ! Ce moment où le temps suspendu ouvre nos cœurs et nos imaginaires…

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Samedi tarif par famille 1 spectacle 10€ I l’Enchantibal 10€

1 spectacle + l’Enchantibal 16€

Tarif pour le dimanche 6€ enf. 8€ Adult I Goûter offert

Sur réservation. .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

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English :

The Festival des Enchantillages is back! Shows, workshops and lots of surprises for very young children and their families.

Reservations for April 11 and 12 are now open!

L’événement Festival des Enchantillages 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE