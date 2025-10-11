Festival des énergies holistiques et magiques Salle polyvalente Argagnon

Festival des énergies holistiques et magiques

Salle polyvalente 62 rue de la Mairie Argagnon Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Présence de thérapeutes, médiums et créateurs pour vous faire découvrir leur univers.

10h à 19h Escape game alchimiste.

11h Atelier protéger ses énergies.

13h30 Atelier couronne toi de ta souveraineté féérique.

14h Conférence Astrologie tropical ou sidéral ?

14h45 Atelier initiation au pendule.

15h15 Conférence Les runes du futhark.

16h Atelier soin à l’aloe vera.

16h30 Conférence L’ultime voyage de l’âme.

17h15 Atelier om chanting.

18h30 Atelier cercle de soutien et d’harmonisation.

20h30 Jeu du Loup Garou. .

Salle polyvalente 62 rue de la Mairie Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 71 07 40

