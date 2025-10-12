Festival des énergies holistiques et magiques Salle polyvalente Argagnon

Présence de thérapeutes, médiums et créateurs pour vous faire découvrir leur univers.

10h à 16h Escape game alchimiste.

10h15 Atelier soin du visage.

11h Table ronde La mort n’est qu’un passage.

11h30 Atelier couronne célébration d’automne.

13h Conférence le chamanisme, un chamane , un soin chamaniques…c est quoi ?

13h30 Atelier initiation au pendule.

14h Conférence astrologie tropicale ou sidéral?

14h45 Atelier Ôm chanting.

15h15 Cercle de parole: seul en cercle

16h Atelier Cercle de soutien et d harmonisation.

16h30 Conférence Astrologie cette méconnue. .

Salle polyvalente 62 rue de la Mairie Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 71 07 40

