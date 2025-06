Festival des Enfants du Monde 2025 Ciné RIFE Salle AGAPIT Saint-Maixent-l’École 16 juillet 2025 10:30

Deux-Sèvres

Début : 2025-07-16 10:30:00

10:30 Ciné-RIFE > à partir de 6 ans

L’association des RIFE s’associe avec la Fondation Anako de Loudun pour vous proposer deux documentaires qui racontent les derniers peuples et cultures traditionnelles de la planète.

Ce sont des documentaires de création authentiques, sincères, sans mise en scène ni altération des réalités du terrain.

Recueillir cette mémoire si précieuse pour les générations qui nous succèderont et témoigner de ces cultures qui se transforment et parfois s’éteignent, est pour l’équipe Anako un devoir autant qu’une véritable passion.

“À l’ombre des dromadaires” (26’)

Les enfants nomades de la grande faille du Rift

“Les enfants musiciens du Burkina Faso” (13’)

La musique est de tous les instants en cette journée de nouvel an.

Séance avec entracte en présence du réalisateur.

Tarif plein 5€ / Tarif réduit 3€ .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 54 92 contact@rife.asso.fr

