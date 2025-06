Festival des Enfants du Monde 2025 Soirée d’Inauguration Village du festival Saint-Maixent-l’École 11 juillet 2025 18:30

Début : 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-11

Depuis 2024, le Festival vous propose désormais une soirée d’inauguration en prélude du Gala d’ouverture. Cette soirée sous forme d’apéro-concert sera l’occasion de débuter le festival dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour de rythmes colorés et éclectiques. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour fêter ensemble le début de cette nouvelle édition !

Village du Festival Accès libre

18:30 Soirée d’inauguration

> Lamb of Rum Chants et musiques d’Europe de l’Ouest

> Le Barda one-man-band folk .

Village du festival Cour Saragosse

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 54 92 contact@rife.asso.fr

