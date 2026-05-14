Meyrals

Festival des Epouvantails de Meyrals

Bourg du village Meyrals Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Epou’Fest 27 ème fête des Epouvantails de Meyrals

Depuis plus de 20 ans, cette manifestation met à l’honneur les épouvantails. Connu de tous pour son rôle dans nos champs, ce mannequin parfois terrifiant a pour but d’éloigner les oiseaux ravageurs des cultures.

Jour 1 -Vendredi 24 Juillet Soirée d’inauguration

– Jour 2 -Samedi 25 Juillet

OFF ‘8h-19h Accueil des Épouvantails pour le concours’

15h30 Ouverture du Festival

16h-18h Programmation enfants

18h-21h Scène ouverte

21h-02h Concert & Dj set

– Jour 3 -Dimanche 26 Juillet

8h-18h Expositions, vide grenier- artisanat et métiers anciens

Programmation familiale, concert, spectacle, théâtre, pyrotechnie,…

Détails à venir… !

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Bourg du village Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival des Epouvantails de Meyrals

L’événement Festival des Epouvantails de Meyrals Meyrals a été mis à jour le 2026-05-14 par Périgord Noir Vallée Dordogne