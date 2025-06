Festival des Estivales de l’Orgue : Anna Orlova Abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine Rennes 24 août 2025

Festival des Estivales de l’Orgue : Anna Orlova Abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine Rennes Dimanche 24 août, 16h00 Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (participation aux frais)

Pour les Estivales de l’Orgue, Anna Orlova joue à l’orgue trois grandes œuvres dans le genre du prélude et fugue, avec JS Bach, F. Liszt, et au centre la musique d’Elsa Barraine.

**Anna Orlova, orgue**

### **Préludes et fugues**

Préludes et fugues, ou comment faire exploser une forme jugée conventionnelle dans un feu d’artifice d’idées, de variantes et de styles : J.S. Bach utilise l’obstination de la Passacaille pour construire un vitrail époustouflant, F. Liszt emploie le terme Fantaisie qui lui convient si bien (à l’homme ET à l’oeuvre), et Elsa Barraine ne reste fidèle au terme Prélude que pour y développer sa propre modernité.

_Œuvres de Bach, Liszt, Baraine_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-24T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-24T17:00:00.000+02:00

Abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine Place Saint-Melaine Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine